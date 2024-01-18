جيش باكستان يعلن الأسلحة المستخدمة في "ضربات بلوشستان"
أعلن الجيش الباكستاني، الخميس، أنه نفذ ضربات محددة الهدف بدقة في إيران بإستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وذخائر وأسلحة أخرى ضربت أهدافاً لجماعتين "إرهابيتين" هما جيش تحرير بلوشستان وجبهة تحرير بلوشستان.
وأضاف أن القوات توخت كامل الحذر والحيطة وقت التنفيذ لتجنب وقوع أضرار جانبية وحث على "الحوار والتعاون" لحل المشكلات بين "البلدين الشقيقين".
وجاءت الضربات الباكستانية بعد يومين من استهداف صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية قاعدتين قالت وسائل إعلام رسمية إنهما تابعتين لجماعة جيش العدل المتشددة.