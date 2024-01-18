بالفيديو - استهداف قوة للاحتلال متحصنة داخل مبنى في جباليا البلد بغزة

بالفيديو - استهداف قوة للاحتلال متحصنة داخل أحد المباني في جباليا البلد شمال قطاع #غزة pic.twitter.com/JH4WPuS28a
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 18, 2024
بالفيديو - استهداف قوة للاحتلال متحصنة داخل أحد المباني في جباليا البلد شمال قطاع #غزة pic.twitter.com/JH4WPuS28a
أعلن البيت الأبيض بعد اتصال هاتفي بين الرئيس جو بايدن ورئيس وزراء ا العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل ستسمح بشحن الدقيق للفلسطينيين في قطاع غزة عبر ميناء أشدود.
قال مسؤولو صحة فلسطينيون لوكالة رويترز، إن "مراهقا فلسطينيا أميركياً قتل برصاص قوات الأمن الإسرائيلية يوم الجمعة في الضفة الغربية المحتلة".
نشرت "ألوية الناصر صلاح الدين"، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية المتحالفة مع حركة حماس في غزة، مقطع فيديو يظهر الأسير الإسرائيلي الضابط أوهاد يعلوني معلنةً إنه "قتل في غارة جوية إسرائيلية".