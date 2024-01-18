الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

"الناتو" يجري أكبر مناورات عسكرية منذ الحرب الباردة

2024-01-18 | 15:07
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;الناتو&quot; يجري أكبر مناورات عسكرية منذ الحرب الباردة
"الناتو" يجري أكبر مناورات عسكرية منذ الحرب الباردة

يشارك في المناورات 90 الف عسكري اضافة الى نحو 50 سفينة حربية و80 طائرة و1100 مركبة قتالية من أنواع مختلفة...

أعلن حلف شمال الأطلسي اليوم أنه سيبدأ الأسبوع المقبل أكبر تدريب عسكري له منذ الحرب الباردة بمشاركة 90 ألف عسكري وعلى مدى أشهر، على خلفية الحرب في أوكرانيا

وقال القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا الجنرال الأميركي كريستوفر كافولي خلال مؤتمر صحافي في مقر الحلف في بروكسل، بأن التدريب Steadfast Defender (المدافع الصامد) سيستمر حتى أواخر أيار ويشمل وحدات من كل الدول الاعضاء الـ31 والدولة المرشحة السويد.

وأضاف "سيكون هذا دليلاً واضحاً على وحدتنا وقوتنا وتصميمنا على حماية بعضنا البعض".

وستحاكي المناورات، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية،  سيناريو حرب ضد "خصم ذي حجم مماثل" حسبما قال حلف شمال الأطلسي، في إشارة إلى روسيا بدون تسميتها.

ويتزامن إعلان التدريبات مع اقتراب الذكرى الثانية لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضح الجنرال كافولي أنّ المناورة ستشمل خصوصاً قوات "من أميركا الشمالية" أتت بمثابة تعزيزات إلى القارة الأوروبية.

وتشارك في التدريبات نحو 50 سفينة حربية و80 طائرة و1100 مركبة قتالية من أنواع مختلفة.

وتعد هذه المناورات الحربية، الأهم منذ مناورة "ريفورجر" في العام 1988، في خضم الحرب الباردة آنذاك بين الاتحاد السوفياتي وحلف شمال الأطلسي.

وقال الأميرال الهولندي روب بوير، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي التي تضم قادة جيوش الدول الـ 31 الأعضاء في الحلف خلال المؤتمر الصحافي عينه "إنه رقم قياسي من حيث عدد الجنود".

وتعتزم بريطانيا وحدها إرسال 20 ألف جندي إلى هذه التدريبات كما أعلن وزير الدفاع غرانت شابس الاثنين.

ويهدف نشر القوات الذي وصفه شابس بأنه الأكبر للمملكة المتحدة ضمن الناتو منذ أربعة عقود إلى "تقديم تطمينات مهمة" في مواجهة "التهديد" الذي يمثله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد غزوه أوكرانيا، بحسب الوزير.

وسيتم نشر عناصر بريطانيين من القوة الجوية الملكية والبحرية الملكية والجيش في أوروبا وخارجها من أجل "مناورات المدافع الصامد" العسكرية، حسبما أعلنت لندن.

واعتبر شابس أنّ "الناتو اليوم أكبر من أي وقت مضى لكن التحديات أكبر أيضا"، مشيراً إلى أنه يتعيّن حاليا على الحلفاء الغربيين مواجهة خصوم بينهم الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا.

ولفت إلى أن أعداء الناتو باتوا "أكثر ارتباطاً بعضهم ببعض" من أي وقت مضى فيما الحلفاء الغربيون "عند منعطف".

وقال روب بوير إن القوات البرية الروسية تكبّدت خسائر كبيرة في الميدان في أوكرانيا، ولكنه شدّد على أنّ القوات البحرية والجوية الروسية ما زالت "كبيرة".

وأضاف أنّ "قتالاً عنيفاً" ما زال يدور في هذه الجبهة، ولكن "على الرغم من أن الهجمات الروسية مدمرة، إلا أنها ليست مهمة من الناحية العسكرية".

واعتبر المسؤول الكبير في الناتو أن العالم ربما كان متفائلاً بشكل مبالغ فيه خلال العام الماضي، ولذلك "من المهم ألا نكون متشائمين جداً في العام 2024".

"الناتو" يجري أكبر مناورات عسكرية منذ الحرب الباردة

عربي و دولي

الناتو

مناورات

الحرب الباردة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزير الداخلية الإيراني: القتلى التسعة في الهجوم الباكستاني على سراوان يحملون الجنسية الباكستانية
وكالة الأنباء الإيرانية: إرتفاع عدد قتلى الهجمات الباكستانية على سراوان إلى 9

اقرأ ايضا في عربي و دولي

البيت الأبيض: "إسرائيل" ستسمح بشحن الدقيق إلى غزة عبر ميناء أشدود
16:16

البيت الأبيض: "إسرائيل" ستسمح بشحن الدقيق إلى غزة عبر ميناء أشدود

أعلن البيت الأبيض بعد اتصال هاتفي بين الرئيس جو بايدن ورئيس وزراء ا العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل ستسمح بشحن الدقيق للفلسطينيين في قطاع غزة عبر ميناء أشدود.

16:16

البيت الأبيض: "إسرائيل" ستسمح بشحن الدقيق إلى غزة عبر ميناء أشدود

أعلن البيت الأبيض بعد اتصال هاتفي بين الرئيس جو بايدن ورئيس وزراء ا العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل ستسمح بشحن الدقيق للفلسطينيين في قطاع غزة عبر ميناء أشدود.

رويترز: مقتل مراهق فلسطيني - أميركي على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
16:02

رويترز: مقتل مراهق فلسطيني - أميركي على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

قال مسؤولو صحة فلسطينيون لوكالة رويترز، إن "مراهقا فلسطينيا أميركياً قتل برصاص قوات الأمن الإسرائيلية يوم الجمعة في الضفة الغربية المحتلة".

16:02

رويترز: مقتل مراهق فلسطيني - أميركي على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

قال مسؤولو صحة فلسطينيون لوكالة رويترز، إن "مراهقا فلسطينيا أميركياً قتل برصاص قوات الأمن الإسرائيلية يوم الجمعة في الضفة الغربية المحتلة".

"إسرائيل" تقتل أحد ضباطها
15:50

"إسرائيل" تقتل أحد ضباطها

نشرت "ألوية الناصر صلاح الدين"، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية المتحالفة مع حركة حماس في غزة، مقطع فيديو يظهر الأسير الإسرائيلي الضابط أوهاد يعلوني معلنةً إنه "قتل في غارة جوية إسرائيلية".

15:50

"إسرائيل" تقتل أحد ضباطها

نشرت "ألوية الناصر صلاح الدين"، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية المتحالفة مع حركة حماس في غزة، مقطع فيديو يظهر الأسير الإسرائيلي الضابط أوهاد يعلوني معلنةً إنه "قتل في غارة جوية إسرائيلية".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024