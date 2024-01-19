وسائل إعلام الاحتلال : الإعلان عن مقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة خلال الإشتباكات في قطاع غزة

أعلن البيت الأبيض بعد اتصال هاتفي بين الرئيس جو بايدن ورئيس وزراء ا العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل ستسمح بشحن الدقيق للفلسطينيين في قطاع غزة عبر ميناء أشدود.