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بالفيديو والصور - أول رائد فضاء تركي ينطلق إلى الفضاء

2024-01-19 | 01:16
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بالفيديو والصور - أول رائد فضاء تركي ينطلق إلى الفضاء
بالفيديو والصور - أول رائد فضاء تركي ينطلق إلى الفضاء

انطلق أول رائد فضاء تركي امس مع ثلاثة رواد فضاء أوروبيين في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية في أحدث بعثة تجارية لشركة أكسيوم سبيس الناشئة في تكساس

فقد انطلقت مركبة دراغون لشركة سبيس إكس وعلى متنها رواد أربعة بينهم أول رائد فضاء تركي ألبير غزر أوجي (44 عاما) فوق صاروخ فالكون 9 أمس الخميس قبل ساعة من غروب الشمس من مركز كنيدي للفضاء في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية لتعلن بدء رحلة للمحطة تستغرق 36 ساعة. ونقل بث حي مشترك لأكسيوم وسبيس إكس عملية الإطلاق.


 

ويُتوقع أن تصل المركبة كرو دراغون إلى محطة الفضاء الدولية في وقت مبكر من صباح السبت وأن تلتحم بالمحطة التي تدور على ارتفاع 400 كيلومتر فوق سطح الأرض والتي يتواجد بها حاليا سبعة أفراد أساسيين.

 

وأظهر البث المباشر مركبة الإطلاق، المكونة من مرحلتين ويعادل طولها ارتفاع 25 طابقا، وهي تنطلق في سماء غائمة إلى حد ما فوق ساحل المحيط الأطلسي بفلوريدا.

وتعتبر هذه المهمة الرحلة الثالثة من نوعها التي تنظمها شركة أكسيوم، ومقرها هيوستون، خلال عامين. ويعتمد نشاط الشركة على إرسال رواد فضاء ترعاهم حكومات أجنبية ومؤسسات خاصة إلى الفضاء.


 

ويشار إلى أن شركة أكسيوم تحصل على 55 مليون دولار على الأقل عن الفرد في الرحلة الواحدة. وتدعو خطط مهمة أكسيوم-3 الطاقم إلى قضاء ما يقرب من 14 يوما في محطة الفضاء الدولية لإجراء أكثر من 30 تجربة علمية يركز معظمها على آثار رحلات الفضاء على صحة الإنسان.

بالفيديو والصور - أول رائد فضاء تركي ينطلق إلى الفضاء

عربي و دولي

تركيا

رائد فضاء

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