فقد ارتكب الاحتلال 15 مجزرة خلال الـ 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 172 شهيدا و 326 مصابا لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 24620 شهيدا و 61830 مصابا منذ 7 تشرين الاول الماضي.

ويأتي العدوان على غزة بالتزامن من مواصلة الاحتلال قطع أشكال الاتصالات كافة عن القطاع الخلوية والثابتة كما الإنترنت لليوم الثامن على التوالي.

الى ذلك قصفت مدفعية العدو شقة سكنية قرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة ما ادى الى استشهاد 12 فلسطينياً فيما افيد عن اصابات جراء قصف مسجد النور في حي الصبرة بالمدينة، واستشهد 3 آخرون جراء قصف إسرائيلي في حي الشيخ رضوان.

كما شهدت مدينة غزة سلسلة من عمليات القصف المعادي أدت لاستشهاد ٢٩ فلسطينياً في مناطق متفرقة .

وشن طيران الاحتلال غارات عدة على شارع ٨ جنوب مدينة غزة فيما تقدمت دباباته باتجاه حي الشيخ عجلين ما اجبر العائدين إلى منازلهم للعودة مجددا إلى مراكز النزوح.

وفي السياق نفذت طائرات الاحتلال أحزمة نارية عنيفة على جباليا شمال قطاع غزة، فيما شنت غارات على دير البلح وسط قطاع غزة.

الى ذلك انتشلت فرق الدفاع المدني والإسعاف جثامين 29 شهيدا من مناطق وسط قطاع غزة فيما استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفل، وجرح العشرات جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا غرب خانيونس.

كما قصفت المدفعية محيط مستشفى الأمل ومناطق وسط وغرب خانيونس بالتزامن مع اشتباكات مستمرة.

و قصفت زوارق الاحتلال بشكل مكثف ساحل مدينة غزة وشمالي القطاع.

الى ذلك قالت وزارة الصحة في غزة، امس إن هناك 8 آلاف إصابة بعدوى التهابات الكبد الوبائي "A" نتيجة الاكتظاظ وتدني مستويات النظافة، والمياه غير الصالحة للشرب في أماكن النزوح التي يمكن للطواقم الطبية الحكومية الوصول إليها.

وأضافت الوزارة في القطاع أنها تتوقع أن تكون أعداد الإصابة بعدوى التهابات الكبد الوبائي مضاعفة في أماكن النزوح المختلفة في غزة.

وأشارت إلى معاناة ٣٥٠ الف مريض نتيجة نقص الدواء بينهم عشرة الاف مريض بالسرطان.