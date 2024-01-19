مسؤول حقوقي في الأمم المتحدة: المعتقلون في غزة يتعرضون لسوء المعاملة والإهانة





دعا الممثل لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أجيت سونغاي اليوم إلى وضع حد لسوء معاملة إسرائيل للمعتقلين الفلسطينيين في غزة، قائلا إنه التقى برجال احتجزوا لأسابيع وتعرضوا للضرب وتعصيب الأعين، بحسب وكالة"رويترز".

وقال للصحافيين عبر رابط فيديو من غزة، حيث التقى بالمحتجزين المفرج عنهم في القطاع :"هؤلاء هم الرجال الذين احتجزتهم قوات الأمن الإسرائيلية في أماكن مجهولة لمدة تتراوح بين 30 إلى 55 يوما. هناك تقارير عن رجال تم إطلاق سراحهم لاحقا، ولكن فقط بالملابس الداخلية دون أي ملابس مناسبة في هذا الطقس البارد".