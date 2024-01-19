البيت البيض أكد تنفيذ ضربات جديدة في اليمن

أكد البيت الأبيض، أنّ "الرئيس الأميركي جو بايدن بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجهود الجارية بشأن الأسرى و"تحوّل العملية العسكرية في غزة"، موضحًا أنّ "بايدن يؤمن بحل الدولتين ونعمل من أجل تحقيق ذلك".