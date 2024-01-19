بايدن يوقع مشروع قانون لتجنب إغلاق جزئي للحكومة

وقَّع الرئيس جو بايدن، اليوم، مشروع قانون إنفاق قصير الأجل يبقي الحكومة الفيدرالية عاملة حتى أوائل آذار، ويتجنب مشروع القانون إغلاقاً جزئياً للحكومة بدءاً من السبت، على ما أوردت الـ "أسيوشيتد برس".



وأقر الكونغرس، قبل العاصفة الثلجية الشتوية التي ضربت واشنطن العاصمة يوم الجمعة، مشروع القانون قصير الأجل بأغلبية كبيرة من الحزبين يوم الخميس.



وجاء التصويت بموافقة أغلبية 77 صوتاً مقابل رفض 18 في مجلس الشيوخ، و314 صوتاً بالموافقة مقابل 108اصوات بالرفض في مجلس النواب.



ويقضي مشروع القانون باستمرار تمويل الوكالات التي تشرف على الزراعة وشؤون المحاربين القدامى والطاقة والنقل والإسكان حتى الأول من آذار.



أما التمويل لباقي جهات الحكومة الفيدرالية فيستمر حتى الثامن من آذار، ويهدف إلى منح المشرعين وقتاً إضافياً لصياغة الإنفاق للعام بكامله حتى نهاية السنة المالية في 30 أيلول.