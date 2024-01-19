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عربي و دولي

رويترز: مقتل مراهق فلسطيني - أميركي على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

2024-01-19 | 16:02
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رويترز: مقتل مراهق فلسطيني - أميركي على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
رويترز: مقتل مراهق فلسطيني - أميركي على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

قال مسؤولو صحة فلسطينيون لوكالة رويترز، إن "مراهقا فلسطينيا أميركياً قتل برصاص قوات الأمن الإسرائيلية يوم الجمعة في الضفة الغربية المحتلة".

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على الفور على طلب للتعليق.

وقال عم الصبي لرويترز إن "الشاب الاميركي يبلغ من العمر 17 عاماً"، مضيفا أن "الحادث وقع أثناء اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي شملت رشق الفلسطينيين بالحجارة".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا إن "الشاب استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي".

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض يوم الجمعة، قال المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي: "ليس لدينا سياق مثالي بشأن ما حدث بالضبط، لكننا نشعر بقلق بالغ بشأنه".

وأضاف أن البيت الأبيض سيكون على "اتصال دائم" مع نظرائه في المنطقة للحصول على مزيد من المعلومات.
رويترز: مقتل مراهق فلسطيني - أميركي على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

عربي و دولي

وكالة رويترز

أميركا

فلسطين

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