تحطم مسيّرة أميركية في العراق

وقال المسؤول الأميركي إنّ طائرة أميركيّة مُسيّرة "تحطّمت قرب قاعدة بلد الجوّية في العراق" في وقت متأخّر الخميس، من دون أن يحدّد نوعها.

وأضاف "قوّات الأمن العراقيّة استعادت الطائرة. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات". وقد فُتِح تحقيق في الواقعة.

وامس قالت "المقاومة الإسلاميّة في العراق" إنّها فتحت في اليوم السابق النار على طائرة أميركيّة بلا طيّار من طراز "إم كيو-9 ريبر"، وهي مُسيّرة قادرة على المراقبة والهجوم.

وأضافت في بيان "استهدف المجاهدون أمس الخميس طائرة مُسيّرة من نوع إم كيو-9 تابعة للاحتلال الأميركي".