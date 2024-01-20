بالفيديو - تصادم بين سفينتين حربيتين بريطانيتين في ميناء بحريني

فقد أظهرت لقطات فيديو اصطدام السفينة البريطانية "إتش إم إس تشيدينغ فولد" القتالية العالية التقنية بالسفينة الأخرى "إتش إم إس بانغور" المتخصصتين في البحث عن الألغام البحرية، وفق ما ذكرت صحيفتا "ميرور" و"ديلي ميل" البريطانيتان.

وبينما لم ينتج عن الحادثة أي إصابات، فإنها شغلت مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن السفينة البريطانية "إتش إم إس تشيدينغ فولد" التي تسببت بالحادث، تعد قتالية عالية التقنية، ورغم ذلك، أكملت طريقها بشكل طبيعي حتى ضربت بزميلتها.

وفي السياق علقت حسابات في مواقع التواصل على الحادث بأنه "تصادم بحري محرج".

British Royal Navy ship HMS Chiddingfold reversed into British combat vessel HMS Bangor.😅pic.twitter.com/YGCzSeeasy — ShanghaiPanda (@thinking_panda) January 20, 2024

وتجدر الاشارة إلى أن السفينتين تجريان الآن فحصا بحثا عن الأضرار، فيما أظهرت صور أخرى تضرر واحدة منهما في هيكلها الخارجي فقط.

الى ذلك أشار فريق بحري رفيع المستوى في الحادث، الذي قد يكون مكلفا للغاية خصوصا أن تكاليف تشييد السفينتين الحربيتين تقدر بعدة ملايين من الدولارات.

كما أوضح متحدث باسم البحرية الملكية البريطانية، أن القيادة على علم بحادث يتعلق بسفينتين حربيتين من سفن صيد الألغام في دولة البحرين. ولم تقع إصابات، مشيرا إلى أنه ليس مناسبا التعليق أكثر بينما التحقيقات مستمرة.