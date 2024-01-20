بالفيديو - مشاهد أولية للانفجار الذي وقع في دمشق

بالفيديو - مشاهد أولية للانفجار الذي وقع في العاصمة السورية #دمشق pic.twitter.com/1eHodPYILO
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 20, 2024
بالفيديو - مشاهد أولية للانفجار الذي وقع في العاصمة السورية #دمشق pic.twitter.com/1eHodPYILO
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية الشروط التي وضعتها حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن لديها، فيما يبدو أنها ملامح صفقة جديدة تلوح في الأفق بين الجانبين.
حذّر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، السبت، من أن بلده لن يترك الضربة التي أسفرت عن مقتل خمسة مستشارين في الحرس الثوري في دمشق "بدون ردّ" والتي وصفها بأنها "هجوم جبان".
أفاد موقع "والا" الإسرائيلي، بأنّ "وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت حاول اقتحام مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكادت الأوضاع تتدهور نحو شجار بالأيدي".