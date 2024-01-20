إتساع الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن غادي آيزنكوت رئيس أركان جيش الإحتلال السابق والوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي، قوله إن سلوك الحكومة الإسرائيلية قبل السابع من شرين الأول 2023 وبعده يتسم بالإخفاق بشكل كبير.وأضاف أن نتنياهو وكل من كان في منصب عسكري وسياسي يوم السابع من تشرين الأول الماضي وقبله بـ10 سنوات يتحمل مسؤولية واضحة، وأن القيادة الإسرائيلية لا تقول الحقيقة للشعب.من جهتها، نقلت "نيويورك تايمز" عن آيزنكوت قوله إن "إسرائيل" لم تُسقِط حركة حماس، وإن أهداف الحرب لم تتحقق بعد، مشيراً إلى أن التوصل إلى اتفاق مع حماس هو السبيل الوحيد لإطلاق سراح المحتجزين.وأكد أنه كان يجب بذل كل الجهود للحفاظ على وقف إطلاق النار المؤقت في تشرين الثاني الماضي.وعدّ آيزنكوت أن وجوده في حكومة الطوارئ حال دون نشوب حرب شاملة مع حزب الله اللبناني، ما كان سيمثل خطأ إستراتيجيا فادحا، حسب تعبيره.وفي وقت سابق، قال آيزنكوت إن على تل أبيب التوقف عن الكذب على نفسها، وإبرام صفقة تعيد المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، بدلا من استمرار الحرب على قطاع غزة.من جانبه قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان إن الحكومة الإسرائيلية الحالية لم تعُد قادرة على قيادة الشعب، مشيراً إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة.ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر في المجلس الوزاري الأمني المصغر قوله إنه لا مستقبل للحرب على قطاع غزة، وأضاف أن نتنياهو يماطل لكسب الوقت بكل وضوح، كما أنه يتهرب من المسؤولية، على حد تعبيره.من جهته، قال زعيم المعارضة يائير لابيد لـ "الإذاعة الإسرائيلية" إن نتنياهو لا تهمه "إسرائيل"، وإن كل ما يهمه هو مصالحه السياسية الشخصية، ويجب تغييره بسرعة.