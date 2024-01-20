الحرس الثوري الإيراني: إغتيال قائد إستخبارات فيلق القدس ونائبه بالغارة الإسرائيلية على حي المزة بدمشق



أعلن الحرس الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت، إغتيال "قائد إستخبارات فيلق القدس العميد الحاج صادق ونائبه بالغارة الإسرائيلية على حي المزة بالعاصمة السورية دمشق"، مؤكداً "إستشهاد 4 مستشارين عسكريين في الغارة الإسرائيلية على دمشق".



من جانبها، قالت وكالة رويترز إن 4 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم رئيس وحدة المعلومات، قتلوا في تلك الغارة الإسرائيلية، ونقلت الوكالة عن مصدر في تحالف إقليمي مؤيد لسوريا قوله إن الهجوم الذي استخدمت فيه "صواريخ محددة الهدف بدقة" أدى إلى تدمير مبنى متعدد الطوابق في حي المزة بالعاصمة السورية.

بالفيديو - اثار الدمار الذي خلفه العدوان الاسرائيلي الذي استهدف مبنى سكنياً في حي #المزة بـ #دمشق pic.twitter.com/Q4HeFOCy90 — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 20, 2024

من جهته أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في سوريا إسماعيل السنداوي لصحيفة "الوطن" السورية إن "جميع كوادر الحركة بدمشق بخير، والعدوان الذي استهدف أحد المباني بدمشق لم يطل أيا من مكاتب الحركة".

وشدد السندواي، في تصريح لمواقع إلكترونية، على أن المبنى الذي استهدفته "إسرائيل" في العاصمة السورية لا علاقة له بحركة الجهاد، مؤكداً أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة "بخير".

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) قالت إن هجوماً استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق، مشيرة إلى أن الهجوم "ناجم عن عدوان إسرائيلي على الأغلب".