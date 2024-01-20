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عربي و دولي

بعد تصريحات الرئيس الأميركي بشأن قيام دولة فلسطينية.. نتنياهو يردّ على بايدن

2024-01-20 | 07:54
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بعد تصريحات الرئيس الأميركي بشأن قيام دولة فلسطينية.. نتنياهو يردّ على بايدن
بعد تصريحات الرئيس الأميركي بشأن قيام دولة فلسطينية.. نتنياهو يردّ على بايدن

أصدر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، السبت، بياناً، رداً على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بأن "نتنياهو لم يستبعد تماما قيام دولة فلسطينية في محادثتهما التي جرت يوم الجمعة".

وجاء في البيان: "في محادثته الليلة الماضية مع الرئيس بايدن، كرر رئيس الوزراء نتنياهو موقفه الثابت لسنوات، والذي أعلنه أيضاً في مؤتمر صحفي في اليوم السابق: بعد القضاء على حماس، يجب أن تظل إسرائيل تسيطر أمنيًا بالكامل على قطاع غزة، لضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وهذا يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطيني".
وفي مكالمة هاتفية يوم الجمعة، ناقش الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي حالة الحرب، في أول محادثة بينهما منذ أسابيع وسط توسع فجوة الخلاف بينهما.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن المحادثة استمرت قرابة 40 دقيقة وأجريت في أجواء جيدة. 
وقال الرئيس جو بايدن يوم الجمعة إنه "تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الحلول الممكنة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة"، مشيرا إلى أن "أحد المسارين قد يشمل تشكيل حكومة غير عسكرية".
ورداً على سؤال عما إذا كان حل الدولتين مستحيلا بينما لا يزال نتنياهو في منصبه، قال بايدن: "لا، ليس كذلك".
وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لصحافيّين "ما زال الرئيس يؤمن بأفق حلّ الدولتَين وإمكانيّته. هو يدرك أنّ الأمر سيتطلّب كثيرا من العمل الشاقّ".
وأضاف أنّ بايدن أبدى خلال محادثته مع نتنياهو "اقتناعه القوي بأنّ حلّ الدولتين ما زال المسار الصحيح للمضيّ قدما. وسنُواصل طرح هذا الموقف".
وتابع كيربي "يمكن لأفضل الأصدقاء والحلفاء إجراء مناقشات صريحة ومباشرة كهذه، ونحن نفعل ذلك".
بعد تصريحات الرئيس الأميركي بشأن قيام دولة فلسطينية.. نتنياهو يردّ على بايدن

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

جو بايدن

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