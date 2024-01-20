بالفيديو - #سرايا_القدس تعرض مشاهد من عملية قنص جندي جنوب مدينة #غزة pic.twitter.com/EHT3VfJHKJ
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 20, 2024
بالفيديو - #سرايا_القدس تعرض مشاهد من عملية قنص جندي جنوب مدينة #غزة pic.twitter.com/EHT3VfJHKJ
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية الشروط التي وضعتها حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن لديها، فيما يبدو أنها ملامح صفقة جديدة تلوح في الأفق بين الجانبين.
حذّر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، السبت، من أن بلده لن يترك الضربة التي أسفرت عن مقتل خمسة مستشارين في الحرس الثوري في دمشق "بدون ردّ" والتي وصفها بأنها "هجوم جبان".
أفاد موقع "والا" الإسرائيلي، بأنّ "وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت حاول اقتحام مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكادت الأوضاع تتدهور نحو شجار بالأيدي".