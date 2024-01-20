الخارجية الإيرانية تعلّق على "ضربة سوريا".. وتتوعّد بالإنتقام

علقت الخارجية الإيرانية اليوم السبت، على إغتيال 4 مستشارين للحرس الثوري بهجوم للإحتلال الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.

وقال المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "ندين الإعتداءات الإسرائيلية علي الأراضي السورية واغتيال المستشارين الإيرانيين، وهي تدل علي عجزها عن مواجهة المقاومة في غزة في الميدان، وهي محاولات يائسة لتوسيع دائرة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".

وأضاف كنعاني: "نطالب المحافل الدولية بإدانة هذا الإغتيال بشكل صريح".

وأردف: "طهران تحتفظ بحق الردّ على الكيان الصهيوني في المكان والزمان المناسبين، لاغتيالها مستشارينا العسكريين في سوريا، ودماء شهدائنا لن تذهب سدى".