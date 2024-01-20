قصف يطال قاعدة عين الأسد في العراق.. ومعلومات "أولية" عن وقوع جريح

أعلنت مصادر أمنية عراقية ومسؤول عسكري أميركي أن نحو عشرة صواريخ أطلقت، يوم السبت، في غرب العراق على قاعدة عسكرية ينتشر فيها جنود أميركيون وقوات من التحالف الدولي المناهض للتنظيمات الإرهاب.