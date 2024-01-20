قصف يطال قاعدة عين الأسد في العراق.. ومعلومات "أولية" عن وقوع جريح
أعلنت مصادر أمنية عراقية ومسؤول عسكري أميركي أن نحو عشرة صواريخ أطلقت، يوم السبت، في غرب العراق على قاعدة عسكرية ينتشر فيها جنود أميركيون وقوات من التحالف الدولي المناهض للتنظيمات الإرهاب.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول العسكري الأميركي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن عدة صواريخ "أصابت قاعدة عين الأسد الجوية" في محافظة الأنبار.
وأكد أنه يجري الآن "تقييم أولي للأضرار"، لكن المعلومات "الأولية" تشير إلى أن "أحد أفراد قوات الأمن العراقية أصيب بجروح خطيرة".