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عربي و دولي

بعد ضربة دمشق... طهران تؤكد احتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين

2024-01-20 | 11:33
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بعد ضربة دمشق... طهران تؤكد احتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين
بعد ضربة دمشق... طهران تؤكد احتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أنها تحتفظ بحقها بالرد في الزمان والمكان المناسبين على اغتيال إسرائيل مستشاريها العسكريين بقصف طال العاصمة السورية دمشق صباح اليوم، حسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وأدانت الخارجية الإيرانية، في بيان، بشدة مقتل 4 من مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا، واصفة ما حدث بـ "العمل الإجرامي العدواني".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "الانتهاك المتكرر لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتصعيد الهجمات العدوانية والاستفزازية على مختلف الأهداف في سوريا من قبل الكيان الصهيوني الإجرامي والمجرم، يظهر انعكاس عجز هذا الكيان في ساحات القتال ضد قوى المقاومة في غزة والضفة الغربية".

وأضاف: "نحتفظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين على الكيان الصهيوني لاغتياله مستشارينا العسكريين في سوريا، ودماء شهدائنا لن تذهب سدى".

وتابع كنعاني، قائلا: "نأمل أن يكون هناك رد فعل واضح من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، بما فيها مجلس الأمن الدولي على الأعمال العدوانية والإرهابية والإجرامية التي يقوم بها الكيان الصهيوني وإدانتها بشكل حاسم".

بعد ضربة دمشق... طهران تؤكد احتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين

عربي و دولي

الخارجية الإيرانية

إيران

إسرائيل

الحرس الثوري الإيراني

ناصر كنعاني

دمشق

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