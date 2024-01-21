بعد تجديد نتنياهو معارضته.. فرنسا: للفلسطينيين الحق في إنشاء دولة ذات سيادة
أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، أمس السبت، أن "للفلسطينيين الحق في السيادة وفي إنشاء دولة" بعدما أكد رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو مجدداً معارضته "السيادة الفلسطينية" في قطاع غزة.
وقال سيجورنيه، عبر منصة إكس، إن "فرنسا ستبقى وفية لإلتزامها من أجل بلوغ هذا الهدف".
ويأتي موقف الوزير الفرنسي بعد تصريحات لنتنياهو عارض فيها فكرة السيادة الفلسطينية في غزة مشدداً على أن "إسرائيل" يجب أن تحتفظ "بالسيطرة على أمن الأراضي الفلسطينية".