بعد تجديد نتنياهو معارضته.. فرنسا: للفلسطينيين الحق في إنشاء دولة ذات سيادة

وقال سيجورنيه، عبر منصة إكس، إن "فرنسا ستبقى وفية لإلتزامها من أجل بلوغ هذا الهدف".ويأتي موقف الوزير الفرنسي بعد تصريحات لنتنياهو عارض فيها فكرة السيادة الفلسطينية في غزة مشدداً على أن "إسرائيل" يجب أن تحتفظ "بالسيطرة على أمن الأراضي الفلسطينية".