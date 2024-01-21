"القناة 12" نقلاً عن مصادر عسكرية "إسرائيلية": الجيش غير أسلوبه القتالي في غزة وإنتقل للإستهداف المركّز في عملياته

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، إدانته الشديدة للضربة التي نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية على سوق في دونيتسك، صباح اليوم الأحد.



