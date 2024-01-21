مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة.. كم بلغ العدد الإجمالي؟

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي مقتل أحد عناصره وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة، مشيراً إلى أنه تم إخطار عائلة الجندي القتيل وأنه قتل أمس السبت.

وقال "الجيش الإسرائيلي"، على موقعه على الإنترنت، إن القتيل هو الرقيب احتياط أوريل أفيعاد سيلفرمان، البالغ من العمر 23 عاما، ويتبع الكتيبة 7421، التابعة لألوية كريتي، وأنه قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الإحتلال المعلن منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 531 قتيلاً بين ضابط وجندي.





