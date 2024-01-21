تناولت "إطلاق سراح الأسرى".. هنية يجري محادثات في تركيا
التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، السبت، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تركيا، على ما أفادت مصادر دبلوماسية الأحد من غير أن تحدد مكان عقد اللقاء.
وأوضحت المصادر أن المحادثات التي أجراها هنية، المقيم في قطر، تناولت "إطلاق سراح الأسرى" في قطاع غزة.
وتعود آخر محادثات بين إسماعيل هنية وهاكان فيدان إلى 16 تشرين الأول، وجرت خلال إتصال هاتفي.
وذكرت المصادر أنه "خلال الاجتماع تمت مناقشة مسائل مثل إقرار وقف إطلاق نار في غزة بأسرع ما يمكن وزيادة المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى وحل الدولتين من أجل سلام دائم".