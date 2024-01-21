تناولت "إطلاق سراح الأسرى".. هنية يجري محادثات في تركيا

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، السبت، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تركيا، على ما أفادت مصادر دبلوماسية الأحد من غير أن تحدد مكان عقد اللقاء.