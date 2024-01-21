روسيا تعلن تحطم طائرة ركاب فوق أفغانستان.. كم بلغ عدد الطاقم؟

أعلنت السلطات الجوية الروسية، اليوم الأحد، أن طائرة مسجلة في روسيا وعلى متنها 6 أفراد، بينهم 4 من أفراد الطاقم، اختفت من على شاشات الرادار فوق أفغانستان، مساء أمس السبت.

وقالت السلطات الروسية إن الطائرة مستأجرة، وكانت في رحلة من الهند إلى موسكو عن طريق أوزبكستان.

والطائرة المنكوبة من طراز داسو فالكون 10، فرنسية الصنع.

وفي وقت سابق أفاد مسؤول في ولاية بدخشان الأفغانية، الأحد، بتحطم طائرة في منطقة جبلية نائية يصعب الوصول إليها في شمال شرق أفغانستان.

وقال ذبيح الله أميري المسؤول في قسم الثقافة والإعلام في الولاية: "تحطّمت طائرة، لكن موقعها لم يحدّد بعد".

وتابع: "أبلغنا قرويون" بوقوع الحادث في الولاية المحاذية لطاجيكستان والصين وباكستان، مضيفا "أرسلنا فريقا إلى الموقع لكنه لم يصل بعد".

وأشار إلى أن منطقة الحادث تقع "على مسافة حوالي 8 ساعات براً" من عاصمة الولاية فايز آباد.

وأكد أنه "لا تفاصيل لدينا"، مبدياً أمله في الحصول على معلومات من الفريق "في غضون ساعتين أو ثلاث ساعات".

كما أكد متحدث باسم شرطة إقليم بدخشان في شمال أفغانستان، الأحد، أن الشرطة تلقت بلاغات عن تحطم طائرة في الإقليم، الليلة الماضية، السبت.