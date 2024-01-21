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عربي و دولي

وزارة الصحة في غزة: إرتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25,105 شهداء و62,681 مصاباً

2024-01-21 | 03:35
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وزارة الصحة في غزة: إرتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25,105 شهداء و62,681 مصاباً
وزارة الصحة في غزة: إرتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25,105 شهداء و62,681 مصاباً

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وزارة الصحة في غزة: إرتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25,105 شهداء و62,681 مصاباً

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