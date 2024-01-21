رشقة صاروخية جديدة تجاه مستوطنات غلاف غزة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، إدانته الشديدة للضربة التي نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية على سوق في دونيتسك، صباح اليوم الأحد.
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه بلاده لن تسمح بتهديد الصومال وأمنها، في رسالة فسرتها وسائل إعلام محلية بأنها "رسالة إلى إثيوبيا"، بعد توقيع الدولة الحبيسة مذكرة تفاهم مع أرض الصومال (صوماليلاند) للحصول على منفذ بحري على أراضي الإقليم.
أكد وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، أن "الدخان سيبقى يغطي قطاع غزة حتى تحقيق جميع الأهداف".