"سكاي نيوز": اجتماع الحكومة الإسرائيلية تأخر بسبب مشاورات لنتنياهو مع القادة الأمنيين يرجح أنها بشأن الغارة في لبنان

هوكشتاين من عين التينة: نحن في مرحلة صعبة وأنا متأكد أن شعب لبنان لا يريد أن تتدحرج الأمور والحكومة "الإسرائيلية" أكدت أنها تفضّل الحل الدبلوماسي وأنا مؤمن بأن هذا ما يريده الطرفان في "إسرائيل" كما في لبنان