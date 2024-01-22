وكالة الأنباء الإيرانية: دوي انفجار في المنطقة الصناعية في منطقة غرمسار بمحافظة سمنان شرق طهران

أ.ب عن قائد الأسطول الخامس الأميركي: هجمات السفن في الشرق الأوسط هي الأسوأ منذ حرب الناقلات القرن الماضي

أ.ب عن قائد الأسطول الخامس الأميركي: هجمات السفن في الشرق الأوسط هي الأسوأ منذ حرب الناقلات القرن الماضي