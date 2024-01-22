خارطة طريق أوروبية لوقف الحرب على غزة .. ماذا تتضمن؟

وذكرت "العربية" ان ملف إنهاء الحرب ، وفقا لوثيقة حصلت عليها ، يشمل "إطلاق خطة سلام شاملة، مرتبطة بحل مشكلة الأمن بالنسبة إلى الفلسطينيين و"الإسرائيليين"، ومن ثم إطلاق عملية إعادة إعمار القطاع، كما تشترط الدول العربية."

كما "يتوجب على الفلسطينيين وضع بديل سياسي لـ "حماس"، مقابل التزام إسرائيل بحل الدولتين."

وتتضمن الوثيقة الأوروبية "دعوة إلى مؤتمر السلام التحضيري، وتتمثل مخرجاته في إعداد مسودة خطة السلام ودعوة الأطراف الدولية للمساهمة فيها."

وتؤكد الوثيقة الأوروبية ، بحسب "العربية" على ضرورة منح "إسرائيل" والدولة الفلسطينية المستقبلية ضمانات أمنية قوية تشمل الاعتراف المتبادل بين الجانبين.

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