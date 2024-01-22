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عربي و دولي

خارطة طريق أوروبية لوقف الحرب على غزة .. ماذا تتضمن؟

2024-01-22 | 02:11
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خارطة طريق أوروبية لوقف الحرب على غزة .. ماذا تتضمن؟
خارطة طريق أوروبية لوقف الحرب على غزة .. ماذا تتضمن؟

يعرض الاتحاد الأوروبي اليوم على كل من "إسرائيل" ودول لجنة المتابعة العربية والسلطة الفلسطينية، حزمة أفكار في "خارطة طريق" تنطلق من وقف حرب غزة إلى قيام الدولة الفلسطينية والأمن الاقليمي، وفق ما اشارت قناة "العربية".

وذكرت "العربية" ان ملف إنهاء الحرب ، وفقا لوثيقة حصلت عليها ، يشمل "إطلاق خطة سلام شاملة، مرتبطة بحل مشكلة الأمن بالنسبة إلى الفلسطينيين و"الإسرائيليين"، ومن ثم إطلاق عملية إعادة إعمار القطاع، كما تشترط الدول العربية."

كما "يتوجب على الفلسطينيين وضع بديل سياسي لـ "حماس"، مقابل التزام إسرائيل بحل الدولتين."

وتتضمن الوثيقة الأوروبية "دعوة إلى مؤتمر السلام التحضيري، وتتمثل مخرجاته في إعداد مسودة خطة السلام ودعوة الأطراف الدولية للمساهمة فيها."

وتؤكد الوثيقة الأوروبية ، بحسب "العربية" على ضرورة منح "إسرائيل" والدولة الفلسطينية المستقبلية ضمانات أمنية قوية تشمل الاعتراف المتبادل بين الجانبين.

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خارطة طريق أوروبية لوقف الحرب على غزة .. ماذا تتضمن؟

عربي و دولي

غزة

حرب

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