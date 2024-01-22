البحرية الأميركية: وفاة اثنين من القوات الخاصة فقدا في مداهمة لسفينة إيرانية

قال مسؤولون في الجيش الاميركي امس، إنه لم يتم تحديد مكان اثنين من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية، بحسب ما اشارت وكالة "رويترز".

ولفتت البحرية الى انهما فقدا في خليج عدن هذا الشهر خلال مداهمة لسفينة إيرانية، وبعد بحث كثيف وجرى تغيير وضعهما إلى متوفين.