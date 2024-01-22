البحرية الأميركية: وفاة اثنين من القوات الخاصة فقدا في مداهمة لسفينة إيرانية

ولفتت البحرية الى انهما فقدا في خليج عدن هذا الشهر خلال مداهمة لسفينة إيرانية، وبعد بحث كثيف وجرى تغيير وضعهما إلى متوفين.
وكتبت القيادة المركزية الأميركية على "إكس": "أنه تم الإعلان عن فقدهما بعد صعودهما في 11 كانون الثاني على متن السفينة في عملية قرب سواحل الصومال".
وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل إريك كوريلا في بيان: "ننعى اثنين من محاربينا في القوات الخاصة التابعة للبحرية، وسنكرم إلى الأبد تضحياتهم ومثالهم. صلواتنا لعائلات وأصدقاء القوات الخاصة والبحرية الأميركية ومجتمع العمليات الخاصة بأسره خلال هذا الوقت".
وذكرت القيادة المركزية في البيان إن "عملية مشتركة نفذتها الولايات المتحدة وإسبانيا واليابان فتشت أكثر من 54 ألف كيلومتر مربع من المحيط بحثا عن فردي القوات الخاصة المفقودين".