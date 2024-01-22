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عربي و دولي

بالفيديو -18 أسرة دُفنت تحت التراب جراء انزلاق أرضي في الصين

2024-01-22 | 03:03
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بالفيديو -18 أسرة دُفنت تحت التراب جراء انزلاق أرضي في الصين
بالفيديو -18 أسرة دُفنت تحت التراب جراء انزلاق أرضي في الصين

لقي 47 شخصاً مصرعهم دفنا تحت التراب جراء انزلاق أرضي في مقاطعة يونان بجنوب غربي الصين، وفق ما ذكرت وسائل اعلام صينية .

فقد وقع الانزلاق عند الساعة 5:51 صباحا (21:51 غرينتش الأحد) في مقاطعة جينتشيونغ، وفق ما ذكرت قناة "سي سي تي في" CCTV الرسمية.

وأضافت القناة أن الانزلاق أدى إلى دفن 18 أسرة تحت التراب، بينما تم إجلاء أكثر من 500 شخص بشكل عاجل من المنطقة.

اللى ذلك استجابت السلطات بشكل سريع حيث أرسلت ما يقرب من 1000 عامل إنقاذ إلى مكان الحادث، إلى جانب ما يقرب من 200 سيارة إنقاذ، فيما  ويرأس نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قوه تشينغ مجموعة عمل في الموقع لتوجيه أعمال الإنقاذ، بالإضافة إلى عشرات سيارات الإطفاء وغيرها من المعدات، وفقا لـ"سي سي تي في" CCTV.

 

 

وفي السياق أظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي عمال إنقاذ ببزاتهم البرتقالية وهم يبحثون بين أنقاض بناء منهار وسط جبال شاهقة تغطيها بالثلوج.

وذكرت وكالة "شينخوا" الرسمية للأنباء أن الجهود جارية لمعرفة ما حدث.

وتعد الانزلاقات الأرضية أمرا شائعا في منطقة يونان الصينية النائية التي تحاذي سلاسل جبالها الشديدة الانحدار جبال الهيمالايا.

وكانت الصين شهدت  سلسلة من الكوارث الطبيعية في الأشهر الأخيرة، بعضها في أعقاب أحداث مناخية قاسية.

بالفيديو -18 أسرة دُفنت تحت التراب جراء انزلاق أرضي في الصين

عربي و دولي

انزلاق ارضي

الصين

قتلى

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