بالفيديو -18 أسرة دُفنت تحت التراب جراء انزلاق أرضي في الصين

فقد وقع الانزلاق عند الساعة 5:51 صباحا (21:51 غرينتش الأحد) في مقاطعة جينتشيونغ، وفق ما ذكرت قناة "سي سي تي في" CCTV الرسمية.

وأضافت القناة أن الانزلاق أدى إلى دفن 18 أسرة تحت التراب، بينما تم إجلاء أكثر من 500 شخص بشكل عاجل من المنطقة.

اللى ذلك استجابت السلطات بشكل سريع حيث أرسلت ما يقرب من 1000 عامل إنقاذ إلى مكان الحادث، إلى جانب ما يقرب من 200 سيارة إنقاذ، فيما ويرأس نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قوه تشينغ مجموعة عمل في الموقع لتوجيه أعمال الإنقاذ، بالإضافة إلى عشرات سيارات الإطفاء وغيرها من المعدات، وفقا لـ"سي سي تي في" CCTV.

An unknown number of villagers were buried in a landslide in China's Yunnan early Monday. Search and rescue for the missing is underway. #China pic.twitter.com/QkrTkKwViY — China Xinhua News (@XHNews) January 22, 2024

وفي السياق أظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي عمال إنقاذ ببزاتهم البرتقالية وهم يبحثون بين أنقاض بناء منهار وسط جبال شاهقة تغطيها بالثلوج.

وذكرت وكالة "شينخوا" الرسمية للأنباء أن الجهود جارية لمعرفة ما حدث.

وتعد الانزلاقات الأرضية أمرا شائعا في منطقة يونان الصينية النائية التي تحاذي سلاسل جبالها الشديدة الانحدار جبال الهيمالايا.

وكانت الصين شهدت سلسلة من الكوارث الطبيعية في الأشهر الأخيرة، بعضها في أعقاب أحداث مناخية قاسية.