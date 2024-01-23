انفجارات في كييف وخاركوف ومدن أخرى وإعلان التأهب الجوي في كل أنحاء أوكرانيا

نقلت وكالة "تاس" عن وسائل إعلام أوكرانية وقوع انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركوف شرق أوكرانيا ومدن أوكرانية أخرى.

وكتبت "قناة 24" الأوكرانية على "تلغرام": "هناك انفجارات في كييف".



وأعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو عن "وقوع انفجارات جديدة في المدينة وكتب على "تلغرام": "انفجارات في المدينة! التفاصيل لاحقا. ابقوا في ملاجئكم!".



من جهتها أفادت صحيفة "نوفوستي.لايف" بوقوع انفجار في مدينة خاركوف.



وكتب عمدة المدينة إيغور تيريخوف على "تلغرام" :"أن سلسلة من الانفجارات وقعت فجر اليوم الثلاثاء في المدينة".



كما نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر أوكرانية أخرى "وقوع انفجارات في مدينة شوستكا في مقاطعة سومسكايا ومدينة بافلوغراد في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".



وفي وقت سابق من صباح اليوم تم إعلان حال التأهب الجوي في كل أنحاء أوكرانيا.