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زلازل تهز كازاخستان والصين

2024-01-23 | 02:58
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زلازل تهز كازاخستان والصين
زلازل تهز كازاخستان والصين

أعلنت وزارة الصحة في كازاخستان أن 44 شخصا طلبوا المساعدة الطبية بعد زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة ألماتا الكازاخية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم ، نقلته وكالة "نوفوستي" : "طلب 44 شخصا في ألماتا مساعدة طبية بسبب جروح خفيفة ومتوسطة، تم نقل 3 منهم إلى المستشفى".

وقال المكتب الصحافي لوزارة طوارئ كازاخستان :"إنه من غير المتوقع حدوث هزات ارتدادية في ألماتا في الأيام المقبلة".

وجاء في بيان مركز إدارة الكوارث: "من غير المتوقع حدوث زلازل تزيد شدته عن 7 درجات في الأيام المقبلة".

ووقع زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر الليلة الماضية على حدود كازاخستان وقرغيزستان على بعد 264 كيلومترا جنوب شرق ألماتا وشعر سكان ألماتا بهزات بلغت شدتها 5 درجات.

وفي الصين أفادت "شينجيانغ جيباو" بإصابة 6 أشخاص بجروح مختلفة في مدينة شينجيانغ جراء زلزال بقوة 7.1 درجات ضرب في الليلة الماضية شمال غربي الصين.

وقالت مصادر محلية إن مركز الزلزال كان على عمق 22 كيلومترا.

وحتى الساعة 08:20 بالتوقيت المحلي سجل علماء الزلازل 43 هزة ارتدادية بقوة تتراوح بين 3 و5.3 درجات.

ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الزلزال عن إصابة شخصين بجروح خطيرة و4 آخرين بجروح خفيفة، فيما انهار 47 منزلا وتضرر 78 منزلا.
زلازل تهز كازاخستان والصين

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