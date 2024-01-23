الجيش الاسرائيلي يتكبد خسائر فادحة في معارك بوسط وجنوبي القطاع

أعلن جيش العدو الإسرائيلي مقتل 24 ضابطاً وجنديا في معارك بوسط وجنوبي القطاع، حيث تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال.

وبالتوازي مع المعارك، واصل الجيش الاسرائيلي القصف المكثف على مناطق بينها خان يونس، حيث استهدف مقرا للهلال الأحمر الفلسطيني، مما أسفر عن إصابات بين النازحين، في حين شهدت الضفة الغربية اقتحامات جديدة، تخللتها اشتباكات مسلحة واعتقالات.



في غضون ذلك، نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب قدمت مقترحا بوقف القتال شهرين في غزة لإطلاق جميع الأسرى المحتجزين، بيد أن المقاومة كانت اشترطت مرارا وقف العدوان بالكامل قبل الحديث عن صفقة تبادل.