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عربي و دولي

"اليوم الكارثي" يثير ردود الفعل في "إسرائيل"

2024-01-23 | 04:09
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&quot;اليوم الكارثي&quot; يثير ردود الفعل في &quot;إسرائيل&quot;
"اليوم الكارثي" يثير ردود الفعل في "إسرائيل"

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل 24 ضابطاً وجندياً خلال الـ 24 ساعة الماضية بمعارك قطاع غزة، منهم 21 عسكرياً من قوات الاحتياط قتلوا بتفجير عمارتين بمخيم المغازي وسط القطاع، بما وصف أنه أعنف يوم قتالي منذ بدء الاجتياح البري في 27 تشرين الأول الماضي.

وعلق مجموعة من المسؤولين "الإسرائيليين"، الثلاثاء، على حادث المغازي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال: "عشنا أمس أحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب والجيش بدأ تحقيقا في الكارثة".
وأضاف نتنياهو: "نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على حياة جنودنا ولن نتوقف عن القتال حتى تحقيق النصر المطلق".
رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ، أكد أن "أعمال أبنائنا الطيبة تضاف إلى نصب البطولة، في حرب لا عدالة فيها".
وقدم هرتسوغ "تعازيه" للعائلات: "وراء كل اسم توجد عائلة، عائلة نحتضنها بالقرب من قلوبنا بالحزن والألم وفي نفس الوقت بكل فخر".
وعلق وزير الحرب يوآف غالانت على الحادثة: "قلوبنا تتوجه إلى العائلات العزيزة في أصعب أوقاتها. هذا الصباح هي حرب ستحدد مستقبل "إسرائيل" لعقود قادمة، سقوط المقاتلين أمر ضروري لتحقيق أهداف القتال".
من جانبه، قال عضو الحكومة "الإسرائيلية" المصغرة بيني غانتس: "في هذا الصباح الصعب. علينا أن نكون متحدين، وتذكر الثمن الباهظ الذي اضطررنا إلى دفعه مقابل هذه الحرب العادلة والنبيلة، الهدف الذي سقط من أجله أبطالنا هو تأمين مستقبلنا، وإعادة بناتنا وأبنائنا، والعناية بإسرائيل إلى الأبد".
بدوره، قال زعيم المعارضة في "إسرائيل" يائير لابيد: "صباح صعب لا يطاق، أبطال إسرائيل، محبي الأرض والمدافعين عنها".
وكشفت وسائل إعلام العدو، الثلاثاء، تفاصيل حادثة مقتل 24 ضابطاً وجندياً "إسرائيلياً" في منطقة المغازي وسط قطاع غزة.

وفي التفاصيل:
"- دخل جنود احتياط من اللواء 261 إلى منطقة المغازي وسط قطاع غزة.
- بناء على طلب الجيش الإسرائيلي عملوا مع وحدة الهندسة على تفخيخ 10 مباني إستعداداً لتفجيرها.
- بينما كانوا على وشك إنهاء مهمتهم، أطلق عناصر حماس قذيفتي "ار بي جي"، الأولى نحو دبابة ميركافا أدت لإصابة جنديين، والثانية أطلقت على المبنى المفخخ، ما أدى إلى تفعيل المتفجرات وانهيار مبنيين على من بداخلهما.
- بقيت وحدة الإنقاذ (669) تعمل طوال الليل لرفع الأنقاض بحثا عن جنود مفقودين".
"اليوم الكارثي" يثير ردود الفعل في "إسرائيل"

عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي

قطاع غزة

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