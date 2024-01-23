بالفيديو - الصحافي معتز عزايزة يخلع سترته الواقية ويغادر القطاع

وأكد العزايزة أنه سيغادر قطاع غزة الذي يشهد عدوان مكثف لقوات الاحتلال، حيث قام العزايزة بتوثيق العدوان الاسرائيلي على القطاع المحاصر من خلال نشر مقاطع مصورة.



وفي وقت سابق، قال عزايزة، إنه تلقى العديد من التهديدات والعروض من الجيش الإسرائيلي بالتوقف عن كشف جرائمهم ونقل صورة الحرب في غزة ومعاناة أهالي القطاع، ومغادرة غزة والاستسلام، مقابل الحصول على حياة طيبة.



ويعد عزايزة، صحفيا وناشطا فلسطينيا، ينقل صورة الأحداث المأساوية عبر منصات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يصور الدمار والعائلات المنكوبة جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة