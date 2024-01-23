بالفيديو - الصحافي معتز عزايزة يخلع سترته الواقية ويغادر القطاع

الصحافي #معتز_عزايزة يخلع سترته الواقية ويغادر #قطاع_غزة pic.twitter.com/7ipy48ash5
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 23, 2024
الصحافي #معتز_عزايزة يخلع سترته الواقية ويغادر #قطاع_غزة pic.twitter.com/7ipy48ash5
صدر عن كتائب القسام البيان التالي:
إعتبرت وزارة الخارجية السورية، الثلاثاء، أن "لا مبرر" لضربات يشنها بين الحين والآخر الطيران الأردني في جنوب سوريا.
مع تجدد الضربات التي تشنها قوات أميركية وبريطانية على مواقع تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، حذرت إيران اليوم الثلاثاء من اتساع نطاق الحرب في المنطقة، في حين تعهد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بالاستمرار في استهداف الحوثيين للحد من قدراتهم العسكرية.