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عربي و دولي

بريطانيا تتعهد بمواصلة إستهداف الحوثيين.. وإيران تحذّر

2024-01-23 | 08:47
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بريطانيا تتعهد بمواصلة إستهداف الحوثيين.. وإيران تحذّر
بريطانيا تتعهد بمواصلة إستهداف الحوثيين.. وإيران تحذّر

مع تجدد الضربات التي تشنها قوات أميركية وبريطانية على مواقع تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، حذرت إيران اليوم الثلاثاء من اتساع نطاق الحرب في المنطقة، في حين تعهد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بالاستمرار في استهداف الحوثيين للحد من قدراتهم العسكرية.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حذر من اتساع نطاق الحرب في المنطقة بعد تجدد الضربات الأميركية والبريطانية على مواقع تابعة للحوثيين.
ونقل التلفزيون الإيراني عن عبد اللهيان قوله "بعثنا رسائل قوية للولايات المتحدة وبريطانيا حذرنا فيها من اتساع نطاق الحرب في المنطقة وتهديد السلام والأمن في المنطقة جراء الهجمات على الحوثيين".
من جانبه، أكد كاميرون أن الحملة الرامية إلى إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين في اليمن ستستمر. 
وقال، خلال لقاء متلفز، اليوم الثلاثاء إن "ما فعلناه مجددا هو إرسال أبلغ رسالة ممكنة بأننا سنواصل الحد من قدرتهم على تنفيذ هذه الهجمات".
 
بريطانيا تتعهد بمواصلة إستهداف الحوثيين.. وإيران تحذّر

عربي و دولي

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