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عربي و دولي

أول تعليق من سوريا بعد الضـ ـربات الأردنية على أراضيها

2024-01-23 | 08:57
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أول تعليق من سوريا بعد الضـ ـربات الأردنية على أراضيها
أول تعليق من سوريا بعد الضـ ـربات الأردنية على أراضيها

إعتبرت وزارة الخارجية السورية، الثلاثاء، أن "لا مبرر" لضربات يشنها بين الحين والآخر الطيران الأردني في جنوب سوريا.

وقالت وزارة الخارجية السورية: "سوريا تشدد على أنه لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية داخل الأراضي السورية"، مشيرة إلى أنها "تحاول احتواءها حرصا منها على عدم التوتر أو التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين".
وأضافت الخارجية: "سوريا تعرب عن الأسف الشديد من جراء الضربات الجوية التي وجهها سلاح الجو الأردني إلى قرى ومناطق عدة داخل الأراضي السورية" وآخرها غارات السويداء التي "ذهب ضحيتها عدد من المدنيين من الأطفال والنساء".
وإعتبرت الخارجية السورية أن التصعيد الأخير "لا ينسجم إطلاقا مع ما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة من الجانبين"، مؤكدة أن سوريا أبدت إستعدادها "للتعاون مع المؤسسات المدنية والأمنية الأردنية إلا أن تلك الرسائل تم تجاهلها ولم نتلق ردا عليها ولم تلق أي استجابة من الجانب الأردني".
وتابعت: "دمشق تؤكد أنها مستمرة في مكافحة الإرهاب والتصدي لكل الجرائم المتعلقة بالتهريب والإتجار بالمخدرات وإنهائها".
 
أول تعليق من سوريا بعد الضـ ـربات الأردنية على أراضيها

عربي و دولي

سوريا

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