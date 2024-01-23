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عربي و دولي

هزة أرضية تضرب مصر.. هل من إصابات أو أضرار؟

2024-01-23 | 10:17
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هزة أرضية تضرب مصر.. هل من إصابات أو أضرار؟
هزة أرضية تضرب مصر.. هل من إصابات أو أضرار؟


تعرضت محافظة الأقصر جنوبي مصر لهزة أرضية، اليوم الثلاثاء، شعر بها عدد من المواطنين، لكن دون تسجيل خسائر في الأرواح أو إصابات.

وذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيان، أن محطات الزلازل سجلت اليوم هزة أرضية على بعد 46 كيلومترا جنوب شرقي الأقصر.
وأوضح البيان أن الهزة الأرضية كانت بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر.
وأكد البيان عدم وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
وفي السياق، نقل التلفزيون المصري عن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية في محافظة الأقصر جنوبي البلاد.
يذكر أن القاضي كان قد صرح، في وقت سابق، بأن مصر تشهد يومياً زلازل، ويتم رصدها وتسجيلها، لكنها غير محسوسة ولا يشعر بها المواطنون.
ووفقا للخبراء، تقع مصر خارج أحزمة وأنشطة الزلازل بشكل عام، إلا أنها معرضة من حين لآخر لبعض الزلازل الضعيفة أو المتوسطة خاصة التي يقع مركزها في منطقة شرق البحر المتوسط، وشمال البحر الأحمر.
هزة أرضية تضرب مصر.. هل من إصابات أو أضرار؟

عربي و دولي

هزة أرضية

مصر

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