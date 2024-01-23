البيت الأبيض: بايدن أرسل مبعوثه للشرق الأوسط للتفاوض على هدنة في غزة وصفقة تبادل

ظهر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، علنا لأول مرة منذ دخوله المستشفى سراً، وذلك من خلال مداخلة عبر الفيديو من منزله، في اجتماع تناول الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا.
أعلن الجيش الأميركي أنه دمر صباح اليوم الأربعاء في اليمن صاروخين مضادين للسفن "كانا يشكلان تهديداً وشيكاً للملاحة البحرية في المنطقة".
أكدت الولايات المتحدة رفضها خطة "إسرائيلية" لإنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة، واعتبرت أنها انتهاك للقانون الدولي.وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي قال، في مؤتمر صحفي في أبوجا بنيجيريا، إن بلاده ترفض "أي تغيير دائم للوضع الجغرافي لقطاع غزة"، وأكد أن "موقف واشنطن واضح بشأن الحفاظ على وحدة أراضي غزة".