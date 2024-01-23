البيت الأبيض: لم نر حزب الله حتى الآن ينضم فعليا لمساعدة حماس بما يمكن القول أنه توسيع للمعركة

أكدت الولايات المتحدة رفضها خطة "إسرائيلية" لإنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة، واعتبرت أنها انتهاك للقانون الدولي.

وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي قال، في مؤتمر صحفي في أبوجا بنيجيريا، إن بلاده ترفض "أي تغيير دائم للوضع الجغرافي لقطاع غزة"، وأكد أن "موقف واشنطن واضح بشأن الحفاظ على وحدة أراضي غزة".