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عربي و دولي

البيت الأبيض: لم نر حزب الله حتى الآن ينضم فعليا لمساعدة حماس بما يمكن القول أنه توسيع للمعركة

2024-01-23 | 12:58
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البيت الأبيض: لم نر حزب الله حتى الآن ينضم فعليا لمساعدة حماس بما يمكن القول أنه توسيع للمعركة
البيت الأبيض: لم نر حزب الله حتى الآن ينضم فعليا لمساعدة حماس بما يمكن القول أنه توسيع للمعركة

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البيت الأبيض: لم نر حزب الله حتى الآن ينضم فعليا لمساعدة حماس بما يمكن القول أنه توسيع للمعركة

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وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي قال، في مؤتمر صحفي في أبوجا بنيجيريا، إن بلاده ترفض "أي تغيير دائم للوضع الجغرافي لقطاع غزة"، وأكد أن "موقف واشنطن واضح بشأن الحفاظ على وحدة أراضي غزة".

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