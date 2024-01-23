كيف قتلت المقاومة 21 عسكريا من الاحتلال بمخيم المغازي؟

كيف قتلت المقاومة 21 عسكريا "إسرائيليا" بمخيم المغازي؟ @tonyymansour pic.twitter.com/CwWXqkDdlz
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 23, 2024
كيف قتلت المقاومة 21 عسكريا "إسرائيليا" بمخيم المغازي؟ @tonyymansour pic.twitter.com/CwWXqkDdlz
أعلن الجيش الأميركي أنه دمر صباح اليوم الأربعاء في اليمن صاروخين مضادين للسفن "كانا يشكلان تهديداً وشيكاً للملاحة البحرية في المنطقة".
أكدت الولايات المتحدة رفضها خطة "إسرائيلية" لإنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة، واعتبرت أنها انتهاك للقانون الدولي.وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي قال، في مؤتمر صحفي في أبوجا بنيجيريا، إن بلاده ترفض "أي تغيير دائم للوضع الجغرافي لقطاع غزة"، وأكد أن "موقف واشنطن واضح بشأن الحفاظ على وحدة أراضي غزة".
تناول الإعلام "الإسرائيلي" العملية التي نفذتها كتائب القسام في مخيم المغازي، وركز على حالة الغضب التي تنتاب ذوي الأسرى.