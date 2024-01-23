البيت الابيض : مبعوث بايدن في الشرق الأوسط لإجراء محادثات بشأن الرهائن وهدنة جديدة في غزة

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، إنّ مبعوث الرئيس الأميركي "موجود في القاهرة" اليوم ، وسيُجري زيارات أخرى في المنطقة، مضيفاً أنّ "أحد الأمور التي يناقشها، إمكانية التوصّل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن، ما يتطلّب هدنة إنسانية لمدّة معيّنة".

ووصف كيربي المحادثات بـ"الجدية"، مضيفاً : "سنؤيّد بشدّة هدنة أطول من (فترة) الأسبوع الذي حصلنا عليه في السابق، إذا كان ذلك يمنحنا الفرصة لإخراج الرهائن وإدخال المزيد من المساعدات" الإنسانية إلى قطاع غزة."

ولم يقدّم كيربي المزيد من التفاصيل بشأن المدّة التي يمكن تستمرّ خلالها هذه الهدنة.