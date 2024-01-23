غوتيريس امام مجلس الأمن : لا مبرر للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني

وأضاف غوتيريس: "يعاني سكان غزة بأكملهم من الدمار على نطاق وسرعة لم يسبق لهما مثيل في التاريخ الحديث. لا يوجد ما يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

وذكر الامين العام للامم المتحدة أن الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني "مروع"، وأن "سكان غزة لا يواجهون خطر القتل أو الإصابة بسبب القصف المتواصل فحسب، بل يواجهون أيضا فرصة متزايدة للإصابة بأمراض معدية مثل التهاب الكبد إيه والزحار والكوليرا".

كما دعا مجددا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، موضحاً : "أشعر بانزعاج شديد إزاء التقارير حول المعاملة غير الإنسانية من إسرائيل للفلسطينيين المحتجزين في العمليات العسكرية".

وأكد أن "الأمم المتحدة بحاجة للوصول لشمال غزة، ورفضت إسرائيل معظم بعثات المساعدات التي كانت مقررة في النصف الأول من يناير".

كما أشار إلى أنه "من الضروري خفض التصعيد في البحر الأحمر واليمن، ويجب وقف الهجمات على السفن فورا".