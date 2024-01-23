لافروف امام مجلس الأمن : التطورات على حدود لبنان "خطيرة ولم تبدأ بين عشية وضحاها"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمته أمام مجلس الأمن: "طالبنا ببيان رئاسي من مجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وواشنطن عارضت ذلك".





وفي سياق متصل وصف لافروف التطورات على حدود لبنان، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز"، بالـ "خطيرة وهي لم تبدأ بين عشية وضحاها".

وأضاف: "80 في المئة من سكان قطاع غزة باتوا نازحين، والبنية التحتية في القطاع دُمّرَت ويتزايد خطر انتشار الأمراض".

كما أعلن لافروف أنّ "عدد القتلى من موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة غير مسبوق في أي صراع آخر"، وقال: "يجب تقويض أي محاولة لتغيير الوضع القائم في القدس المحتلة".

وطالب بـ"الإفراج عن جميع المحتجزين".

كما اتهم الدول الغربية بنها "عطّلت الجهود في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في القطاع ".

وقال: "نسمع بكلام عن (اليوم التالي للحرب) من دون النظر للأوضاع المأسوية لما يجري حاليًاً للفلسطينيين"، مؤكداً أنّه "نحتاج لاتخاذ خطوات لتجنُّب مزيد من زعزعة استقرار الوضع في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط".

وتابع كلمته قائلاً: "حلّ القضية الفلسطينية لم يمكن أن يحصل إلّا بحلول جماعية في المنطقة"، مشدداً على ان المطلوب هو مؤتمر دولي لتسوية القضية الفلسطينية".

وتابع : "أهيب بمجلس الأمن ألا يؤجل مسألة إنشاء دولة فلسطينية فلا بديل عن الإطار الدولي القائم لذلك".