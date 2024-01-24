واشنطن ترفض خطة "إسرائيلية" لإنشاء منطقة عازلة.. وغوتيريش: هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام

أكدت الولايات المتحدة رفضها خطة "إسرائيلية" لإنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة، واعتبرت أنها انتهاك للقانون الدولي.

وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي قال، في مؤتمر صحفي في أبوجا بنيجيريا، إن بلاده ترفض "أي تغيير دائم للوضع الجغرافي لقطاع غزة"، وأكد أن "موقف واشنطن واضح بشأن الحفاظ على وحدة أراضي غزة".

وأضاف بلينكن للصحفيين أنه "إذا كانت هناك حاجة إلى ترتيبات انتقالية لجعل حل الصراع ممكنا فهذا أمر مختلف"، مشدداً على أن "واشنطن واضحة بشأن رفض التعدي على أراضي القطاع".

بدوره قال منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن بلاده "واضحة وثابتة في موقفها بشأن رفضها القاطع لأي تقليص لمساحة قطاع غزة".

وذكر كيربي أنهم تحدثوا مع الجانب "الإسرائيلي" حول هذه القضية سواء في اجتماعات مفتوحة أو مغلقة، وأعربوا عن موقفهم هذا بوضوح في اجتماعات مفتوحة للصحافة، وأفاد بأن الولايات المتحدة لا تؤيد أي تغيير للحدود في غزة.

وأضاف، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن بلاده "ترفض أيضاً أي دور لحركة حماس وقادتها بأي شكل من أشكال الحكم في غزة بعد الحرب"، وفق تعبيره.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مسؤولين "إسرائيليين"، أن "إسرائيل تريد هدم العديد من المباني في غزة القريبة من الحدود من أجل إنشاء منطقة أمنية".

وبحسب تصريحات هؤلاء المسؤولين فإن "إسرائيل تسعى لإنشاء منطقة عازلة تصل إلى نحو كيلومتر واحد على طول الحدود مع غزة".

في السياق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "الرفض الإسرائيلي المتكرر لحل الدولتين غير مقبول"، ودعا إلى إدخال المساعدات لسكان غزة واصفا الوضع الإنساني هناك بالمروع.

وأضاف غوتيريش في جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن "ما سمعناه الأسبوع الماضي من رفض صريح ومتكرر لحل الدولتين على أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية غير مقبول".

وأضاف الأمين العام أن هذا الرفض والإنكار لحق الشعب الفلسطيني بأن تكون له دولة من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى أمد نزاع أصبح يشكل خطرا بالغا على السلم والأمن الدوليين.

وشدّد غوتيريش على أن هذا الأمر من شأنه "أن يفاقم الاستقطاب وأن يشجّع المتطرفين في كل مكان".

وقال "يجب أن يعترف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة تماما" ولفت إلى أن "أي رفض من جانب أي طرف لحل الدولتين يجب نبذه بحزم" موضحا "إنه السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم وعادل في إسرائيل وفلسطين والمنطقة بأسرها".

