الجيش الأميركي: دمّرنا صاروخين مضادين للسفن في اليمن

أعلن الجيش الأميركي أنه دمر صباح اليوم الأربعاء في اليمن صاروخين مضادين للسفن "كانا يشكلان تهديداً وشيكاً للملاحة البحرية في المنطقة".

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، في بيان، إن "القوات الأميركية رصدت الصاروخين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وخلصت إلى أنهما يمثلان تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة".

وأضاف البيان أنه "تبعا لذلك استهدفت القوات الأميركية الصواريخ ودمرتها دفاعا عن النفس".

وشدد البيان على أن تدمير هذين الصاروخين "يحمي حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أمنا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية".

