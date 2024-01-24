بالفيديو - أول ظهور علني لوزير الدفاع الأميركي منذ دخوله المستشفى سراً

ظهر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، علنا لأول مرة منذ دخوله المستشفى سراً، وذلك من خلال مداخلة عبر الفيديو من منزله، في اجتماع تناول الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا.

وحسب وسائل إعلام أميركية، ظهر أوستن في بث مباشر مدته بضع دقائق، وهو يدلي بكلمته خلال اجتماع المجموعة الدولية لدعم أوكرانيا، لكنه "بدا هزيلاً بعض الشيء".

وجلس أوستن وخلفه جدار أبيض، وعلى يساره لوحة مفاتيح لنظام أمني فيما يبدو، وشعار وزارة الدفاع على يمينه، مع علم صغير للولايات المتحدة وأوكرانيا بجانبه.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III speaks from the Pentagon at a virtual meeting of the Ukraine Defense Contact Group. https://t.co/SBTX6R8Fs5 — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) January 23, 2024

وقال أوستن، خلال الاجتماع: "أحث هذه المجموعة على العمل لتزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي الأرضية"، ولم يتحدث عن حالته الصحية.

وكان أوستن قد دخل مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني في ماريلاند، بسبب تدهور حالته الصحية، في بداية كانون الثاني الجاري، ولم يتم الكشف عن دخوله المستشفى إلا بعد 4 أيام.

وغادر أوستن، المستشفى بعد أسبوعين من العلاج من مضاعفات جراحة سرطان البروستاتا.

فيما أكد البيت الأبيض أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، يؤدي مهامه كاملة أثناء تواجده في المستشفى، ولا يوجد أية خطة لإقالته.