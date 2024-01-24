الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

بالفيديو - أول ظهور علني لوزير الدفاع الأميركي منذ دخوله المستشفى سراً

2024-01-24 | 02:17
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالفيديو - أول ظهور علني لوزير الدفاع الأميركي منذ دخوله المستشفى سراً
بالفيديو - أول ظهور علني لوزير الدفاع الأميركي منذ دخوله المستشفى سراً

ظهر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، علنا لأول مرة منذ دخوله المستشفى سراً، وذلك من خلال مداخلة عبر الفيديو من منزله، في اجتماع تناول الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا.

وحسب وسائل إعلام أميركية، ظهر أوستن في بث مباشر مدته بضع دقائق، وهو يدلي بكلمته خلال اجتماع المجموعة الدولية لدعم أوكرانيا، لكنه "بدا هزيلاً بعض الشيء".
وجلس أوستن وخلفه جدار أبيض، وعلى يساره لوحة مفاتيح لنظام أمني فيما يبدو، وشعار وزارة الدفاع على يمينه، مع علم صغير للولايات المتحدة وأوكرانيا بجانبه.
 
وقال أوستن، خلال الاجتماع: "أحث هذه المجموعة على العمل لتزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي الأرضية"، ولم يتحدث عن حالته الصحية.
وكان أوستن قد دخل مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني في ماريلاند، بسبب تدهور حالته الصحية، في بداية كانون الثاني الجاري، ولم يتم الكشف عن دخوله المستشفى إلا بعد 4 أيام.
وغادر أوستن، المستشفى بعد أسبوعين من العلاج من مضاعفات جراحة سرطان البروستاتا.
فيما أكد البيت الأبيض أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، يؤدي مهامه كاملة أثناء تواجده في المستشفى، ولا يوجد أية خطة لإقالته.

بالفيديو - أول ظهور علني لوزير الدفاع الأميركي منذ دخوله المستشفى سراً

عربي و دولي

لويد أوستن

أميركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
في أحدث حلقة من مسلسل التصعيد.. بيونغ يانغ تطلق صواريخ كروز بإتجاه البحر الأصفر
الجيش الأميركي: دمّرنا صاروخين مضادين للسفن في اليمن

اقرأ ايضا في عربي و دولي

السيسي: لسنا السبب في قلة وصول المساعدات إلى القطاع ولكن...
06:44

السيسي: لسنا السبب في قلة وصول المساعدات إلى القطاع ولكن...

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، أن "مصر ليست السبب في قلة دخول المساعدات إلى غزة ومعبر رفح مفتوح بشكل كامل".

06:44

السيسي: لسنا السبب في قلة وصول المساعدات إلى القطاع ولكن...

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، أن "مصر ليست السبب في قلة دخول المساعدات إلى غزة ومعبر رفح مفتوح بشكل كامل".

برلين: لا تستطيع ألمانيا تقديم المزيد من المساعدات المالية لأوكرانيا
05:43

برلين: لا تستطيع ألمانيا تقديم المزيد من المساعدات المالية لأوكرانيا

صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، أن ألمانيا لن تكون قادرة على مساعدة أوكرانيا بمفردها.

05:43

برلين: لا تستطيع ألمانيا تقديم المزيد من المساعدات المالية لأوكرانيا

صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، أن ألمانيا لن تكون قادرة على مساعدة أوكرانيا بمفردها.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024