في أحدث حلقة من مسلسل التصعيد.. بيونغ يانغ تطلق صواريخ كروز بإتجاه البحر الأصفر

قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن بيونغ يانغ أطلقت عدة صواريخ كروز في حوالي الساعة 7:00 من صباح الأربعاء.

تفصيلا، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت، صباح الأربعاء، صواريخ كروز عديدة باتجاه البحر الأصفر، في أحدث حلقة من مسلسل التصعيد الذي تنتهجه بيونغ يانغ.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إن "جيشنا رصد صواريخ كروز عديدة أطلقتها كوريا الشمالية باتجاه البحر الأصفر صباح اليوم قرابة الساعة السابعة"، وفقا لفرانس برس.

وأضاف البيان أن "المواصفات التفصيلية يتم تحليلها من كثب من قبل أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية".

